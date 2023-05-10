"Укрпочта" может повысить тарифы на доставку посылок

Со второго полугодия 2023 года "Укрпочта" может поднять тарифы в связи с подорожанием топлива и перевозок. В то же время еще в мае-июне за услуги можно будет рассчитаться по старым ценам.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский во время телемарафона, передает РБК-Украина .

"До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения", - сказал он.

Причиной возможного повышения тарифов, по словам Смелянского, является подорожание топлива и перевозок. При этом он успокоил, что, несмотря на изменения в тарифах, они продолжат оставаться доступными для украинцев.

Как сообщалось, "Укрпочта" снизила с 1 апреля 2023 г. тарифы на посылки в Германию на 60%. По количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Великобритании.

Кроме того, "Укрпочта" обновила сервис переадресации отправлений. Услуга доступна для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы" и стоит 50 гривен.