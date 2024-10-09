"Укрпочта" будет доставлять в Украину товары из Amazon

"Я только что вернулся из США и могу заверить: мы проводим достаточно активные переговоры с USPS. Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины", - отметил он.

По его словам, соглашение с Почтовой службой США по доставке мелких пакетов уже достигнуто. В настоящее время продолжаются переговоры по поводу отправки больших посылок с целью достичь консенсуса до 1 января. Смелянский предположил, что соглашение начнет действовать в 2025 году.

"Мне хотелось бы, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало. В идеале, конечно, было бы хорошо заключить это соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться. Поэтому такие планы есть, и работа в этом направлении продолжается. Но, как в любых переговорах, точку поставит и определит срок подписи под документом", - пояснил он.

Сообщается, что товары из Amazon будут доставляться через Великобританию. Оттуда в Украину они попадут примерно за один день.

Также Смелянский объяснил, что в случае подписания соглашения с USPS, у украинцев появится возможность заказывать товары из всех крупных маркетплейсов, которые пока недоступны.

"USPS работает с ними всеми. Почему мы ищем таких мощных партнеров и работаем над соглашениями в других странах? Потому что, как только они становятся нашими партнерами, сразу можно идти к крупнейшим маркетплейсам в их странах и говорить с ними о прекрасных возможностях наращивать объемы продаж, отправляя товары в Украину с "Укрпочтой", – резюмировал он.

Почтовая служба США (USPS)

Известно, что она предоставляет услуги по оформлению и доставке отправлений физическим и юридическим лицам на территории США и в другие страны, с которыми было подписано соглашение. Она является одной из крупнейших организаций мира по количеству сотрудников (625113 человек) и была основана еще в 1692 году.

Почтовая служба США (USPS) доставляет товары из многих маркетплейсов, например:

Amazon,

eBay,

Etsy,

Walmart,

Shopify,

Этот список не является исчерпывающим, но включает в себя основные маркетплейсы, с которыми работает USPS.