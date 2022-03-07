ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ завдали транспортній інфраструктурі України шкоди на понад 10 млрд доларів

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 23:02
Війська РФ завдали транспортній інфраструктурі України шкоди на понад 10 млрд доларів Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Українська транспортна інфраструктура зазнала руйнувань на понад 10 млрд доларів за неповних два тижні війни з РФ. Йдеться про дороги, мости, залізницю, обладнання аеропортів.

Про це розповів в телемарафоні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала 10 млрд доларів", - заявив міністр.

За словами Кубракова, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за протягом одного року, а от великі та комплексні об'єкти будуть відновлені строком до двох років.

Раніше ми писали, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати