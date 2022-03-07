Війська РФ завдали транспортній інфраструктурі України шкоди на понад 10 млрд доларів

Українська транспортна інфраструктура зазнала руйнувань на понад 10 млрд доларів за неповних два тижні війни з РФ. Йдеться про дороги, мости, залізницю, обладнання аеропортів.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала 10 млрд доларів", - заявив міністр.

За словами Кубракова, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за протягом одного року, а от великі та комплексні об'єкти будуть відновлені строком до двох років.