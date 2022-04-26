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Чи будуть в Україні додаткові вихідні у травні: роз'яснення Держпраці

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 10:08
Чи будуть в Україні додаткові вихідні у травні: роз'яснення Держпраці Фото: Додаткових вихідних в травні 2022 не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тому додаткових вихідних у травні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Як зазначається в повідомленні, статтею 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП) встановлено 9 святкових днів (зокрема 1 травня - День праці, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) та 4 неробочі дні - релігійні свята, в які не проводиться робота (7 січня і 25 грудня - Різдво Христове, один день (неділя) - Пасха (Великдень), один день (неділя) - Трійця).

Відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Таким чином, навесні 2022 року мали б бути вихідними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 01.05.2022) та 9 травня (святковий день).

Однак статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

"Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку (під час воєнного стану)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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