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В "Укроборонпроме" заявили о серийном производстве украинских дронов, летящих на 1000 км

Иллюстративное фото: "Укроборонпром" запустил серийное производство отечественных дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство новых ударных дальнобойных беспилотников. Технические и функциональные характеристики отечественных дронов выше, чем у иранских аналогов типа Shahed.

Об этом заявил генеральный директор госконцерна Герман Сметанин, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Экономической правде".

Руководитель компании подтвердил, что такой БПЛА, способный летать на примерно 1 тысячу километров, уже вырабатывается серийно, в частности, в кооперации с иностранными партнерами.

"Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают", - отметил гендиректор "Укроборонпрома".

Также Сметанин рассказал, что украинская сторона имеет и аналог барражирующего боеприпаса Shahed, и более мощные модели, с большей дальностью боевого вылета.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками", - объяснил он.

Что известно о новом дальнобойном дроне

Напомним, ранее "Укроборонпром" анонсировал появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км, и имеют вес около 75 килограммов. Сообщалось о проведении испытаний такого БПЛА.

В декабре прошлого года руководитель проектов ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев рассказывал, что Украина разработала дрон, похожий на иранский "Шахед", но с важным улучшением, и наш беспилотник сможет атаковать цели несколько раз.

В "Укроборонпроме" отмечали, что разработчики используют некоторые детали иностранного производства, однако разработка, программное обеспечение и средства связи - украинские. Также в компании рассказали о технических характеристиках новинки.

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