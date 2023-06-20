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В "Укроборонпроме" заинтриговали фото с Залужным

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Киев, Вторник 20 июня 2023 15:43
В "Укроборонпроме" заинтриговали фото с Залужным Фото: Николай Олещук, Наталья Сад, Юрий Гусев и Валерий Залужный (facebook.com/nataliya.sad)
Автор: Мария Кучерявец

В "Укроборонпроме" заявили об удачном применении отечественного беспилотника. Речь идет о БПЛА с дальностью поражения в 1000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook спикера ДК "Укроборонпром" Наталии Сад.

Сад опубликовала в сети фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.

Само фото Сад сопроводила подписью: "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".

Что известно об украинском дроне на 100 км

Напомним, что еще прошлой осенью, после одной из атак россиянами дронами в "Укроборонпроме" опубликовали фото металлической конструкции с синей птицей, желтым гербом и подписали: "Дальность - 1000 км, вес боевой части - 75 кг. Завершаем разработку".

В &quot;Укроборонпроме&quot; заинтриговали фото с Залужным

Фото: в "Укроборонпроме" осенью заявили на выпуск нового украинского БПЛА и показали фото (facebook.com/ukroboronprom)

После чего уже зимой в "Укроборонпроме" заявили, что был завершен ряд испытаний в воздухе украинского ударного дрона.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководством Сил безопасности и обороны нашего государства", - заявила тогда Наталья Сад.

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