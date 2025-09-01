В "Укроборонпроме" прокомментировали решение экс-главы Госавиаслужбы: угрожает нацбезопасности

В "Укроборонпроме" призвали пересмотреть решение экс-главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука о передаче иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским ОПК, права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТ (МТВ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укроборонпрома".

Там убеждены, что решение временно отстраненного руководителя создает риски утечки чувствительной информации во время войны.

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" считает, что решение, принятое Госавиаслужбой, требует пересмотра... Принятое Госавиаслужбой решение обязывает выполнять сверку имеющейся у предприятий АО "УОП" документации с эталонными экземплярами компании "AAL Group Ltd", что делает возможным утечку чувствительной информации о состоянии предприятий и авиационной техники в условиях военного времени", - говорится в документе.

Как отмечается в госкорпорации видят ряд рисков в связи с решением Бильчука о передаче права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которую СМИ связывают с российским ОПК.

Среди рисков "Укроборонпром" указывает то, что из-за определения иностранной компании распорядителем ремонтной документации, заказы которые выполняли украинские предприятия будут переориентироваться на нерезидентов Украины. Это может привести к потере рынка технического обслуживания и ремонта вертолетов Ми-8МТ (МТВ).

Также критическим следствием такого решения Бильчука станет уменьшение прибыли и потеря ключевых заказчиков и, как следствие, сокращение персонала на специализированных предприятиях "Укроборонпрома" и удлинение сроков выполнения контрактов.

Более того, в "Укроборонпроме" убеждены, что есть угроза блокирования доступа к международным контрактам из-за отказа иностранных партнеров от дальнейшего сотрудничества с украинскими компаниями.

Такое решение Бильчука также может привести к снижению контроля над качеством обслуживания, потому что частная компания может не придерживаться необходимых стандартов по безопасности и качеству.

А в случае невозможности проведения сверки, предприятия АО "УОП" могут быть лишены сертификатов одобрения по техническому обслуживанию в соответствии с Авиационными правилами Украины, что может привести к неспособности государственных предприятий соответствовать требованиям руководящих документов и приостановлению их деятельности.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что Госавиаслужба не согласовывала и не консультировалась с ними перед принятием решения о передаче права сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которую СМИ связывают с российским ОПК.