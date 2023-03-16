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"Укроборонпром" сможет наладить производство 125-мм снарядов в Украине, но есть условие

Фото: производство 125-мм снарядов в Украине наладят после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине запустят производство 125-мм снарядов для танковой пушки. Однако из соображений безопасности это произойдет после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера "Укроборонпрома" Наталию Сад во время презентации образца снаряда.

Она объяснила, что Украина в сотрудничестве с одной из стран НАТО начала производство 125-мм боеприпасов. Из-за ситуации с безопасностью производственные мощности находятся за рубежом. Однако после окончания войны в Украине будет воспроизведен производственный цикл этих снарядов.

"Самым безопасным для сотрудников оборонных предприятий является производство этого снаряда за пределами Украины, ведь их жизнь и здоровье являются самой высокой ценностью. И, соответственно, уменьшаются риски ракетных прилетов. Мы сможем полностью воссоздать производственный цикл боеприпаса в Украине", - сказала Сад.

Спикер добавила, что хотя производство находится за пределами государства в создании снарядов активно участвуют украинские конструкторы, технологи, токари и литейщики. Именно это позволит после войны перенести производство боеприпасов на территорию Украины.

Напомним, вчера в "Укроборонпроме" сообщили, что впервые за все время независимости Украина запустила производство 125 мм снарядов для танковой пушки.

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