"Укроборонпром" во второй раз возглавил Герман Сметанин: что о нем известно

Отбор кандидатов проводила международная компания Odgers Berndtson: из 14 претендентов в финальную стадию прошли несколько кандидатур, среди которых и Сметанин.

По результатам конкурса на должность, наблюдательный совет предприятия избрал Сметанина новым руководителем.

"Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне", - прокомментировал назначение глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.

Он добавил, что новый Генеральный директор АО "УОП" способен "решать самые амбициозные задачи" для укрепления обороноспособности Украины и "построить современную оружейную компанию".

Образование и профессиональный путь

Сметанин получил образование инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

Дополнительно он получил управленческие навыки в сфере оборонно-промышленного комплекса в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Карьеру начал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова и на Львовском бронетанковом заводе.

Далее занимал должность директора по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а затем возглавил завод имени Малышева. Сейчас Герману Сметанину 31 год.

Предыдущие назначения и увольнения

В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Германа Сметанина главой государственного концерна "Укроборонпром". 4 сентября его полномочия были прекращены в связи с назначением министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Однако после того, как Минстратегпром подчинили Минобороны, Сметанин стал и. о. гендиректора "Укроборонпрома".