"Укроборонпром" во второй раз возглавил Герман Сметанин: что о нем известно

Герман Сметанин во второй раз стал гендиректором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Раньше он уже был на этом посту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Украинская оборонная промышленность" в Telegram.
Отбор кандидатов проводила международная компания Odgers Berndtson: из 14 претендентов в финальную стадию прошли несколько кандидатур, среди которых и Сметанин.
По результатам конкурса на должность, наблюдательный совет предприятия избрал Сметанина новым руководителем.
"Герман Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы ОПК на правительственном уровне", - прокомментировал назначение глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария.
Он добавил, что новый Генеральный директор АО "УОП" способен "решать самые амбициозные задачи" для укрепления обороноспособности Украины и "построить современную оружейную компанию".
Сметанин получил образование инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.
Дополнительно он получил управленческие навыки в сфере оборонно-промышленного комплекса в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Карьеру начал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова и на Львовском бронетанковом заводе.
Далее занимал должность директора по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а затем возглавил завод имени Малышева. Сейчас Герману Сметанину 31 год.
В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Германа Сметанина главой государственного концерна "Укроборонпром". 4 сентября его полномочия были прекращены в связи с назначением министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Однако после того, как Минстратегпром подчинили Минобороны, Сметанин стал и. о. гендиректора "Укроборонпрома".
Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководителем "Укроборонпрома" снова станет Герман Сметанин.
Зеленский отметил, что стратегические отрасли промышленности, которые ранее подчинялись Минстратегпрому, теперь интегрируются в систему Министерства обороны.
По его словами, и этом контексте опыт Сметанина особенно ценен для руководства "Укроборонпромом".
Президент отметил, что сегодня около 40% вооружения на фронте произведено в Украине - это самый высокий показатель за всю историю независимости. Объемы значительные, но страна стремится к большему: в первые шесть месяцев работы нового правительства планируется довести долю украинского производства до 50%, усиливая собственные оборонные мощности.