"Укроборонпром" вошел в топ-50 мировых лидеров оборонных компаний

По словам Камышина, в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, впрочем, за год предприятию удалось подняться на 16 ступенек.

Он отметил, что из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до 2,2 миллиарда долларов.

"Конечно, ни один рейтинг не является нашей целью сегодня, и вызвано это бурное развитие, к сожалению, критической необходимостью", - подчеркнул он.

В то же время Камышин отметил, что цель всей украинской оборонной промышленности одна - производить как можно больше и быстрее качественного оружия для Сил обороны с внедрением модернизаций.