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Витік персональних даних українців: до якої інформації хакери отримали доступ

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 12:14
Витік персональних даних українців: до якої інформації хакери отримали доступ
Фото: хакер (freepik)

Зокрема, мова йде про приватні та державні банки

В травні хакери атакували бази даних банків, державних органів та водіїв служби перевезень. В результаті цього стався витік персональних даних українців.

Про це заявив перший заступник начальника департаменту кіберполіції Сергій Кропива на брифінгу.

За його словами, мова йде про приватні та державні банки, компанії, які займають логістичними послугами. Також, за його словами, піддались атакам особи, у яких був доступ до державних реєстрів, бази даних держорганів, водіїв служби перевезень.

Велику частку бази даних, які викрали, складав приватний сектор, а також інформація щодо власників поштових адрес.

Втім, поки триває досудове розслідування, тому поліцейські відмовляються називати компанії, в яких було викрадено бази даних.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці провели спецоперацію після витоку персональних даних громадян, в ході якої було проведено 36 обшуків та оголошено 8 підозр.

Раніше повідомлялось, що в Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України утечка данных
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