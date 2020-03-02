Державне оборонне замовлення у 2020 році становитиме 30 млрд гривень

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

За словами Айвараса Абромавичуса, держзамовлення в 2020 році зросло на 37% у порівнянні з 2019

За словами генерального директора державного концерну "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, концерн отримав у 2020 році рекордне державне оборонне замовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

За словами Абромавичуса, держзамовлення у цьому році зросло на 37% у порівнянні з минулим роком.

"Щорічно державний оборонне замовлення зростає і в цьому році обіцяє бути рекордним - в цілому 30 мільярдів гривень, що на 37% більше, ніж у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що в минулому році ДОЗ становив 19 млрд гривень і приблизно 3 млрд гривень за державним гарантіям, тобто всього 22 млрд. В цьому році буде 20 млрд плюс 10 млрд відповідно - всього 30 млрд гривень.

Абромавічус також підкреслив, що ритмічність навантаження оборонних підприємств є стратегічно важливою, і недавній указ президента "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 2021, 2022 роки" якраз стосується зміни системи планування ДОЗ, щоб зробити можливими довгострокові замовлення. Так, згідно з указом, ДОЗ у наступних 2021 і 2022 роках не повинен зменшуватися.

В держконцерні також додали, що в минулому році підприємства, що входять до складу держконцерну, на 98% виконали замовлення з виготовлення та ремонту військової техніки. Станом на кінець грудня 2019 року українським військовим було передано 4876 одиниць техніки: 3889 нової та модернізованої та 987 відремонтованої, а також 2327 двигунів, вузлів і агрегатів.

Нагадаємо, 27 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки.

18 лютого РНБО затвердив основні показники оборонного замовлення на 2020, 2021 і 2022 роки. У 2020 році на виконання оборонного замовлення передбачено 25,848 млрд гривень, що на 16% більше, ніж у минулому році.