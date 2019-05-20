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"Укроборонпром" планує розширити експорт озброєння в Південну Америку

Новини » Економіка    20.05.2019 - 19:11
"Укроборонпром" планує розширити експорт озброєння в Південну Америку
Ілюстративне фото (facebook.com/ukroboronprom)

В "Укроборонпромі" планують налагодити співпрацю з країнами Південної Америки

ДК "Укроборонпром" планує розширити експорт озброєння в країни Південної Америки на тлі американських санкцій проти Росії за її втручання у військовий конфлікт у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну.

"Україна має унікальний шанс закріпитися на ринку озброєнь і військових технологій Південної Америки. Запровадження санкцій США проти РФ за втручання у конфлікт у Венесуелі змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в "Укроборонпромі" планують налагодити співпрацю з країнами Південної Америки, постачаючи туди техніку, озброєння та авіаційні технології. Також Україна планує взяти участь в модернізації літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні Перу, вертольотів "Мі" і артилерійських систем.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти РФ, зокрема щодо спецзагону "Терек" Росгвардии (його база знаходиться в Чечні) і колишнього заступника командира батальйону "Північ" Руслана Геремеева в рамках "закону Магнітського".

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