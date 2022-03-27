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ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У"

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Чернігівська область, Неділя 27 березня 2022 15:21
ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" Фото: ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими машинами окупанта. Також українські військові знищили чергову колону ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МОУ РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - йдеться в повідомленні.

Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони окупантів. Так, було ліквідовано два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами.

Фото: ЗСУ поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У" (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, нещодавно українські військові знайшли кинуту самохідну артилерійську установку (САУ) російських військ. САУ повністю споряджена, але без палива.

Додамо, також в степах між Херсонською та Миколаївською областями підрозділи Збройних сил України захопили російський танк.

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Збройні сили України Черниговская область
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