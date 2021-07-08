Мінрегіон, "Укроборонпром" та Черкаська ОДА створять Центр розвитку креативної економіки

Міністерство розвитку громад і територій України, державний концерн "Укроборонпром" і Черкаська ОДА підписали меморандум про співпрацю. У його рамках буде створено Центр розвитку креативної економіки в Черкаській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мінрегіону Олексія Чернишова у четвер, 8 липня.
"Минулого року уряд затвердив та ухвалив стратегію регіонального розвитку на наступні сім років... Ця стратегія передбачає, зокрема, створення центрів креативної економіки, які насамперед забезпечуватимуть навчання у сферах IT, підприємництва, розвитку так званих soft skills, нададуть доступ до експертизи проектів, можливого фінансування, мікровиробництва, будуть створені лабораторії, можливості для коворкінгу, а також навчання та нетворкіргу", - сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на прес-конференції з нагоди підписання меморандуму.
Глобальна мета створення таких центрів, за його словами, полягає в необхідності посилити економічну потужність регіонів. Він зазначив, що у зв'язку з цим держава бере участь у фінансуванні трьох пілотних проектів зі створення центрів розвитку креативної економіки, перший із яких розміщуватиметься у Кривому Розі, другий - у Черкаській області, а третю локацію планують визначити незабаром, і, ймовірно, у східній Україні.
Крім того, Чернишов пояснив, що загальний бюджет, передбачений на реалізацію кожного з цих проектів, "перебуває у межах 150-180 млн грн", і це гроші, які будуть інвестовані "в реконструкцію, будівництво, обладнання та запуск таких об'єктів", які заплановані на 2022 рік.
Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв уточнив, що діяльність Центру розвитку креативної економіки в Черкаській області буде також спрямована на інновації в оборонно-промисловому комплексі. Водночас він поінформував, що цей центр створять на базі та у тих приміщеннях держпідприємства "Фотоприлад", які не використовувалися понад 20 років і будуть передані Черкаській обладміністрації.
Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, своєю чергою, переконаний, що створення центрів креативної економіки допоможе молодим підприємцям залучати іноземні гранти для розвитку їхньої власної справи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, щоМінрегіон підписав меморандум між міністерством, ДІАМ та НАБУ.