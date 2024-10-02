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Минстратегпром о дрон-ракете "Паляница": нужно масштабировать производство

Фото: Герман Сметанин (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Ракета-дрон украинского производства "Паляница" прошла успешное применение. Пока стоит вопрос ее производства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр по стратегическим отраслям Герман Сметанин в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные уже применяли "Паляницу". В частности, об этом также упоминал президент Владимир Зеленский.

"Было успешное применение. На сегодняшний день основная задача производителя - масштабирование производства, чтобы как можно больше данного оружия могло попасть в ВСУ. На сегодняшний день это основная задача, которую должен реализовать наш ОПК", - рассказал Сметанин.

Что предшествовало

На День независимости президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А уже на следующий день он показал ее использование .

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.

О том, что известно об украинском оружии – читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщали, что у Украины есть возможности для производства более 3 млн беспилотников разных типов ежегодно.

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