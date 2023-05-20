"Укрнефтебурение" обратилось к Шмыгалю из-за отчуждения ее активов: в чем причина

"Укрнефтебурение" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю из-за отчуждения ее активов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook .

Так, акционер ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" отметил, что со стороны государственных и судебных органов Украины происходят непонятные, недопустимые и противоправные действия, посягающие на право собственности на принадлежащее JKX UKRAINE имущество, а именно корпоративные права УНБ.

"В частности, Кабинетом министров запланировано рассмотрение вопроса передачи в управление ПАО "Укрнафта" арестованных акций ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", принадлежащих JKX UKRAINE", - говорится в сообщении акционера.

JKX UKRAINE подчеркнула, что арест акций УНБ безоснователен, и позиция компании уже подтверждена судебным решением от 3 мая 2023 года. Но, игнорируя указанное решение суда, стороной обвинения с определенной периодичностью принимаются одни и те же процессуальные решения по аресту акций УНБ.

"Самое главное, что любое новое обоснование и/или указание новых оснований относительно необходимости повторного наложения ареста стороной обвинения не указывается…Повторное наложение ареста на основании тех же доводов и доказательств, оценка которым уже дана следователем судьей, является грубым нарушением процессуального законодательства и права собственности", - прилагается в письме.

Абсурдной в компании считают и аргументацию АРМА о наличии исключительных обстоятельств для того, чтобы передать управление компанией в "другие руки", а именно для обеспечения "непрерывного и стабильного функционирования добычи углеводородов в Украине".

Как известно, за 2010-2022 годы УНБ инвестировало в Сахалинское месторождение более 6 млрд грн и уплатило в бюджет 24 млрд грн налогов и сборов. Более того, "Укрнефтебурение" платит налоги заранее - только за последний месяц было предоплачено более 1 млрд грн налогов, в том числе на 2-й квартал 2023 года.

Несмотря на "попытки захвата и принудительной национализации", компания осуществляет непрерывную деятельность и работает над наращиванием добычи газа в 2023 году на 30% по сравнению с прошлым годом, в частности завершает строительство дожимной компрессорной станции и бурение новой скважины.

"Похоже, под прикрытием военного положения в Украине возникла организованная группа по рейдерскому захвату предприятий. Используя правоохранительные органы и с помощью таких инструментов как АРМА фактически осуществляется экспроприация интересных активов. в Евросоюз и применять цивилизованные методы управления предприятиями", - заявил акционер УНБ в обращении к премьер-министру.

"Синхронность и неожиданная оперативность решений, которые демонстрируют одновременно представители правоохранительных и государственных органов, а также временный руководитель ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий, очевидно, подтверждают, что УНБ является объектом заранее разработанного плана", - отмечает акционер.

JKX UKRAINE призывает Кабинет Министров Украины и отдельно всех его членов воздержаться от участия в противоправных действиях, которые могут нанести ущерб государству, и надеется, что верховенство права и справедливости победит, а любой произвол будет немедленно прекращен.

Напомним, 7 апреля 2023 Печерский суд наложил арест на корпоративные права УНБ, а позже передал их в управление АРМА. Это решение суда было упразднено как незаконное 3 мая постановлением Печерского районного суда города Киева.

4 мая корпоративные права компании были снова арестованы и переданы в управление АРМА постановлением того же Печерского районного суда города Киева. А 10 мая руководство АРМА обратилось в Кабмин с предложением применить особую процедуру управления корпоративными правами УНБ.