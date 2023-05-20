"Укрнафтобуріння" звернулось до Шмигаля через відчуження її активів: у чому причина

"Укрнафтобуріння" звернулось до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля через відчуження її активів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook .

Так, акціонер ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" зазначив, що з боку державних та судових органів України відбуваються незрозумілі, неприпустимі та протиправні дії, що посягають на право власності на належне JKX UKRAINE майно, а саме корпоративні права УНБ.

"Зокрема, Кабінетом міністрів заплановано розгляд питання щодо передачі в управління ПАТ "Укрнафта" арештованих акцій ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що належать JKX UKRAINE", - йдеться в повідомленні акціонера.

JKX UKRAINE наголосила, що арешт акцій УНБ є безпідставним, і позиція компанії вже підтверджена судовим рішенням від 3 травня 2023 року. Але, ігноруючи зазначене рішення суду, стороною обвинувачення з певною періодичністю приймаються одні й ті самі процесуальні рішення щодо арешту акцій УНБ.

"Найголовніше, що будь-якого нового обґрунтування та/або зазначення нових підстав щодо необхідності повторного накладення арешту стороною обвинувачення не зазначається…Повторне накладення арешту на підставі тих саме доводів і доказів, оцінку яким вже надано слідчим суддею, є грубим порушенням процесуального законодавства та права власності", - додається в листі.

Абсурдною в компанії вважають й аргументацію АРМА щодо наявності виключних обставин для того, щоб передати управління компанією в "інші руки", а саме задля забезпечення "безперервного та стабільного функціонування видобутку вуглеводнів в Україні".

Як відомо, За 2010-2022 роки УНБ інвестувало в Сахалінське родовище понад 6 млрд грн та сплатило до бюджету 24 млрд грн податків та зборів. Більш того, "Укрнафтобуріння" сплачує податки наперед – тільки протягом останнього місяця було передплачено понад 1 млрд грн податків, у тому числі на 2-й квартал 2023 року.

Попри спроби "захоплення та примусової націоналізації", компанія здійснює безперервну діяльність та працює над нарощенням видобутку газу у 2023-му році на 30% порівняно з минулим роком, зокрема завершує будівництво дожимної компресорної станції та буріння нової свердловини.

"Схоже, під прикриттям воєнного стану в Україні виникла організована група по рейдерському захопленню підприємств. Використовуючи правоохоронні органи та за допомогою таких інструментів як АРМА фактично здійснюється експропріація цікавих активів. "Націоналізація", ініційована під час війни, не має нічого спільного з прагненням країни потрапити до Євросоюзу та застосовувати цивілізовані методи управління підприємствами", - заявив акціонер УНБ у зверненні до прем’єр-міністра.

"Синхронність та неочікувана оперативність рішень, які демонструють одночасно представники правоохоронних та державних органів, а також тимчасовий керівник ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький, вочевидь підтверджують, що УНБ є об’єктом заздалегідь розробленого плану", - зазначає акціонер.

JKX UKRAINE закликає Кабінет Міністрів України та окремо всіх його членів утриматись від участі у протиправних діях, які можуть завдати державі збитків, та сподівається, що верховенство права та справедливості переможе, а будь-яке свавілля буде негайно припинене.

Нагадаємо, 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права УНБ, а пізніше передав їх в управління АРМА. Це рішення суду було скасовано як незаконне 3 травня ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

4 травня корпоративні права компанії було знову арештовано та передано в управління АРМА ухвалою того самого Печерського районного суду міста Києва. А 10 травня керівництво АРМА звернулося до Кабміну з пропозицією застосувати особливу процедуру управління корпоративними правами УНБ.