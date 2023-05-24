"Укрнефтебурение" оспаривают решение суда об аресте ее акций и передаче "Укрнафте": детали

Владельцы добывающей компании "Укрнафтобуріння" оспаривают решение Печерского суда об аресте ее акций и передаче государственной компании "Укрнафта". Против выступают Антимонопольный комитет и Министерство финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

Как говорится в сюжете, среди главных критиков АРМА глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Он считает, что из-за непрофессионализма работников агентства государство несет миллиардные убытки.

Перед комитетом должен был отчитываться председатель комиссии, но он на заседании не явился. В результате комитет решил применить к главе АРМА принуждение, поэтому на следующей неделе его может доставить полиция.

Один из наиболее резонансных вопросов, рассматриваемый комитетом, передача активов компании "Укрнефтебурение" АРМА.

Руководитель юридического департамента компании Анатолий Джоболда заявил, что удивлен быстротой решений государства. По его словам, пока юристы оспаривают арест акций в апелляционном суде, их уже передали АРМА. Там, в свою очередь, уже успели найти и нового управленца - государственную компанию "Укрнафта".

"Если эта компания перейдет под контроль "Укрнафты", с рынка исчезнет одна из частных добывающих компаний. Соответственно доля "Укрнафты" должна увеличиться как государственного монополиста. Общая процедура АРМА предусматривает применение конкурсных процедур, независимой оценки", - добавил Джоболда.

Игорь Кравченко, юрист нидерландской компании "JKX" (имеет 10% акций в "Укрнефтебурении", - ред.). Пока они не понимают, почему подпали под санкции, ведь за 17 лет владение этим активом, потому что к ним ни разу не обращались правоохранительные органы.

"Вместо того чтобы разбираться с каждым отдельным акционером, они берут и автоматом арестовывают все 100% всех собственников компании. Независимо от того, что вопрос есть к кому-то, а не ко всем в принципе", - говорит он.

"Должны быть причины прописаны и критерии. Это должна быть законная процедура, понятная каждому, потому что если это сделать большевистским способом, то совершенно понятно, что рано или поздно будет в судах это обжаловано. Тогда предъявления будет в бюджет, тогда из бюджета придется покрывать все эти сделки", - подчеркнул нардеп Алексей Кучеренко.

Он также предостерег власть от "скорых решений". По его словам, в украинской истории были схожи примеры попыток национализации энергетических компании. Выручки у государства не было, зато терпело многомиллиардный ущерб, который потом компенсировало из бюджета.



Решение будет принимать Кабмин уже на этой неделе. В случае передачи акций "Укрнефтебурения" "Укрнафте" сработает защитный механизм Антимонопольного комитета - "Укрнафта" получит штраф в несколько миллиардов гривен.

Инвесторы добывающей компании планируют обжаловать арест и передачу своих активов как в украинских, так и зарубежных судах.