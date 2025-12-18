RU

"Укрнафта" за три года заработала больше, чем за двадцать под контролем Коломойского, - эксперт

Фото: "Укрнафта" более прибыльна за три года, чем за двадцать под контролем Коломойского (azs.ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

"Укрнафта" после возвращения под контроль государства за три года продемонстрировала финансовые результаты, которые в разы превышают показатели компании за почти 20 лет предыдущего управления, связанного с Игорем Коломойским.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По оценке эксперта, в 2023-2024 годах чистая прибыль "Укрнафты" составила почти 1 млрд долларов, а общий объем налогов, уплаченных в госбюджет за три года, достиг около 75 млрд гривен. Для сравнения, совокупная чистая прибыль компании за два десятилетия предыдущего управления была в разы меньше.

Куюн отмечает, что за прошедшие годы деятельность "Укрнафты" сопровождалась практиками, характерными для бизнес-групп, которые имели на нее влияние: финансовые потоки теряли прозрачность, а ключевые решения принимались вне формальных процедур.

По его словам, нефть, природный и сжиженный газ компании длительное время реализовывались по заниженным ценам аффилированным структурам, что наносило предприятию системные убытки.

 

Что известно об АО "Укрнафта"

АО "Укрнафта" находится в государственной собственности с осени 2022 года. Акционерами компании являются Министерство обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

По решению правительства, возвращение компании под контроль государства был необходим, поскольку "Укрнафта" играет ключевую роль в обеспечении потребностей Вооруженных сил и энергетической безопасности Украины.

Добавим, что буквально 17 декабря"Укрнафта" получила нового руководителя - председателем правления компании стал Богдан Кукура, который победил в открытом конкурентном отборе.

