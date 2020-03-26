"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту

Компанія "Укрнафта" може зупинити виробництво через падіння світових цін на нафту. Про це йдеться у зверненні компанії, опублікованому в Facebook.

Повідомляється, що "Укрнафта" на сьогодні страждає від падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавірусу і рекордно низькі ціни на нафту. Компанія прогнозує скорочення споживання палива в Україні на рівні 15-20% через обмеження на пересування внаслідок карантину.

Також підкреслюється, що ціни на нафту марки Urals впали до рівня 19-23 доларів за барель, що нижче рівня повної собівартості нафти "Укрнафти" з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету.

Крім того, ситуація загострюється раніше накопиченими 420 тис. тонн нафти і конденсату, продаж яких за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат.

"При таких умовах виробнича діяльність "Укрнафти" стає збитковою, і компанії загрожує фінансовий колапс і зупинка виробництва", - йдеться в зверненні.

У зв'язку з цим компанія просить уряд про податкові канікули для сплати рентних платежів терміном до кінця 2020 року або знизити ставки рентної плати для нафти і конденсату з нинішніх 31% до 6%. Альтернативою може стати викуп "Нафтогазом" непроданих нафти і конденсату за цінами аукціонів, що передбачено законом "Про нафту і газ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на найбільших АЗС різко знизилися. Зокрема, деякі мережі знизили ціни на бензин на одну гривню в порівнянні з попереднім днем.

Світові ціни на нафту падають на тлі скорочення попиту через пандемію коронавірусу та цінових війни на нафтовому ринку.