В "Укрметаллургпроме" раскритиковали наблюдательный совет "Укрзализныци"

"Давайте честно - главная проблема не в иностранном бизнесе и даже не в грузовых тарифах. Проблема - в самом председателе Наблюдательного совета УЗ, который имитирует деятельность и не решает системе проблемы УЗ", - заявил в ответ Каленков.

Он отметил, что грузовой сегмент УЗ за прошлый год принес более компании более 20 млрд грн чистой прибыли. Но вместо того, чтобы снижать удельную себестоимость, заниматься рационализацией сети и привлекать больше клиентов, выигрывая конкуренцию у автотранспорта, УЗ пытается в очередной раз повысить стоимость перевозок грузов.

"УЗ хочет прикрыть просто неприлично большие убытки от пассажирских перевозок неадекватной 37% индексацией грузовых тарифов - после более чем двукратного повышения в 2021-2022 гг. И председатель Наблюдательного совета УЗ даже не задается вопросом, как это повлияет на экономику Украины, какие будут последствия от перехода грузов на автодороги, а думает лишь как обеспечить себе новый миллионный бонус самым легким для себя способом - чтобы правительство приняло убийственное решение об увеличении и так сверхвысоких грузовых тарифов", - подчеркнул Каленков.

По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение грузовых тарифов приведет к потерям ВВП в размере 96 млрд грн, а бюджет недополучит 36 млрд грн налоговых поступлений. И это прямо вредит экономике Украины.

"На что стоит обратить внимание председателю Наблюдательного совета - это на 20 млрд грн ежегодных убытков от пассажирских перевозок, ведь годами нет даже конкретного плана действий по решению вопроса убыточности. Вместо режима неполного рабочего времени для работников нужно сократить "мертвые души" и "родственников", которые существуют только на бумаге, а также - оптимизировать ключевые расходы, которые ежегодно только растут", - акцентировал эксперт.

Он напомнил, что грузы массово убегают на дороги - % грузов на авто в 2024 году вырос до 38% по сравнению с 33% в 2020 году, а доля железной дороги упала с 67% до 63%. Но программы стимулирования возврата грузов у УЗ нет - так же, как нет плана по оптимизации малодеятельной инфраструктуры, которая генерирует 16 млрд грн убытков.

Как известно, "Укрзализныця" в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. На этот раз чиновники УЗ предлагают это назвать не повышением, а "индексацией", и хотят добиться увеличения тарифа на 20-40%.

Ранее сообщалось, что попытки "Укрзализныци" проиндексировать грузовые тарифы на 37% приведет к тому, что украинская продукция станет неконкурентной даже на собственном рынке.