Попытки УЗ поднять тарифы - это диверсия против украинской экономики, - эксперт

Попытки "Укрзализныци" проиндексировать грузовые тарифы на 37% приведут к тому, что украинская продукция станет неконкурентной даже на собственном рынке.

"УЗ еще в прошлом году планировала повысить свои тарифы, но получила шквал негативных реакций от бизнеса. Эта индексация станет значительным ударом по конкурентоспособности украинских производителей даже на внутреннем рынке: у многих производителей в центральной части Украины и прифронтовых регионах сильно вырастут расходы на железнодорожные перевозки в западные регионы. Мы не сможем выдержать там конкуренцию с продукцией из Польши, Венгрии, Румынии. Поскольку в бизнесе главным критерием является цена, то украинская продукция будет неконкурентоспособной", - подчеркнул Салий.

Поднятие тарифов "Укрзализныци" бьет прежде всего по честным налогоплательщикам, которые работают максимально прозрачно, отметил Салий. Однако тем, кто торгует краденым, например, песком, или ввозит материалы контрабандой через таможню, вполне безразлично на новые тарифы.

"Если это нужно для того, чтобы подготовить украинский рынок для замещения наших производителей иностранными, тогда все выглядит очень логично. Но на самом деле это двойная измена - выжать последние средства из бизнеса, убить его конкурентоспособность, а потом - запустить иностранных производителей", - подчеркнул Салий.

Он отметил, что сейчас государственный монополист работает неэффективно, поэтому когда Украина победит, в работе УЗ нужно будет многое менять. Сейчас же важно удержать тарифы на текущем уровне, чтобы дать экономике стимул для развития, иначе потребитель вынужденно перейдет на перевозки автотранспортом, и от повышения тарифов УЗ выиграют прежде всего автоперевозчики.

"Намерения УЗ повысить тариф - это продуманная диверсия, хаотичная попытка где-то найти дополнительные средства, без каких-либо других изменений - развития дополнительных услуг, ведения эффективной работы и др. Компания получает большие кредиты и гранты от международных партнеров, но ее клиенты не чувствуют эффекта от этих средств", - резюмировал эксперт.

Как известно, ранее "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь, бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что УЗ должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.