ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрметаллургпром" призвал правительство возобновить бронирование

Суббота 19 октября 2024 20:48
UA EN RU
"Укрметаллургпром" призвал правительство возобновить бронирование Фото: "Укрметаллургпром" призвал правительство возобновить бронирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Остановка бронирования, инициированная правительством, представляет угрозу для промышленности, ведь предприятия могут потерять квалифицированных рабочих, на подготовку которых требуется много лет. Это чревато остановкой производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в ходе пресс-конференции.

"Остановка бронирования для предприятий хуже, чем блекауты или ракетные обстрелы. У нас могут забрать кадры, которые мы просто не сможем заменить ни за месяцы, ни за годы. Потому что это настолько квалифицированные кадры, что нужно годы для того, чтобы подготовить нового специалиста. Некоторые наши предприятия, которые должны были продлить статус критически важных, не могут его продлить. Списки на бронирование не принимаются", - отмечает Каленков.

По его словам, в системе признания предприятия критической действительно лазейки для спекуляций. Но эти лазейки можно закрыть без остановки бронирования для компаний, которые были и остаются критическими украинской экономике и обороне.

"Продукция, которую мы производим - стальная. Это спецсталь, которая идет на броню, сталь и арматура для фортификационных сооружений. Это все идет напрямую на нужды Вооруженных сил. Мы имеем такую же ответственность, как любое предприятие, подчиненное Укроборонпрому. Наши предприятия были критическими, и останутся критическими. Более того: нам нужно не 50% бронировать, а намного больше! которые сейчас воюют", - заметил Каленков.

Он призвал власти навести порядок в процессе признания критичности предприятий, не останавливая бронирование, ведь потерянное на аудит время может обернуться для экономики гораздо большими потерями.

"Да, нужно разбираться, почему за полгода у нас втрое возросло количество забронированных. Втрое выросло количество критических предприятий? Я так не думаю. Но разбираться надо отдельно, не останавливая процесс бронирования. Потому что дни и недели, пока идет аудит, приведет к того, что мы остановимся", - резюмировал Каленков.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш