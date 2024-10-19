"Укрметаллургпром" призвал правительство возобновить бронирование

Остановка бронирования, инициированная правительством, представляет угрозу для промышленности, ведь предприятия могут потерять квалифицированных рабочих, на подготовку которых требуется много лет. Это чревато остановкой производства.

"Остановка бронирования для предприятий хуже, чем блекауты или ракетные обстрелы. У нас могут забрать кадры, которые мы просто не сможем заменить ни за месяцы, ни за годы. Потому что это настолько квалифицированные кадры, что нужно годы для того, чтобы подготовить нового специалиста. Некоторые наши предприятия, которые должны были продлить статус критически важных, не могут его продлить. Списки на бронирование не принимаются", - отмечает Каленков.

По его словам, в системе признания предприятия критической действительно лазейки для спекуляций. Но эти лазейки можно закрыть без остановки бронирования для компаний, которые были и остаются критическими украинской экономике и обороне.

"Продукция, которую мы производим - стальная. Это спецсталь, которая идет на броню, сталь и арматура для фортификационных сооружений. Это все идет напрямую на нужды Вооруженных сил. Мы имеем такую же ответственность, как любое предприятие, подчиненное Укроборонпрому. Наши предприятия были критическими, и останутся критическими. Более того: нам нужно не 50% бронировать, а намного больше! которые сейчас воюют", - заметил Каленков.

Он призвал власти навести порядок в процессе признания критичности предприятий, не останавливая бронирование, ведь потерянное на аудит время может обернуться для экономики гораздо большими потерями.

"Да, нужно разбираться, почему за полгода у нас втрое возросло количество забронированных. Втрое выросло количество критических предприятий? Я так не думаю. Но разбираться надо отдельно, не останавливая процесс бронирования. Потому что дни и недели, пока идет аудит, приведет к того, что мы остановимся", - резюмировал Каленков.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.