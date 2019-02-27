"Укрметалургпром" закликає УЗ переглянути умови продажу металобрухту

Ілюстративне фото (facebook.com ukrmetalurgprom)

"Укрзалізниця" знову не врахувала позицію ринку по тендерах на ProZorro, заявили металурги

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликає "ПАТ "Укрзалізниця" переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрметалургпрому".

"ПАТ "Укрзалізниця" 12 лютого 2019 року повторно виставило на реалізацію кілька великих партії брухту чорних металів через систему ProZorro. Однак умови тендерів не зазнали змін у порівнянні з січневими аукціонами", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в січні 2019 року аукціони були визнані такими, що не відбулися через відсутність заявок від учасників ринку. Тоді "Укрметалургпром" закликав "Укрзалізницю" переглянути умови продажу металобрухту.

"Втім, зараз, як і тоді, у тендерній документації УЗ залишився пункт про відвантаження металобрухту на умовах EXW Склад продавця. А це означає, що переможець аукціону повинен самостійно забезпечити вивезення сировини з майданчика "Укрзалізниці", на якій буде здійснюватися навантаження, сортування, різання і т. д., але доступ на яку регулюється виключно самій УЗ", - заявили металурги.

Крім того, відзначають в "Укрметалургпромі", покупець самостійно нести відповідальність за подачу вагонів під вантаження і вивіз вагонів з території УЗ, що повністю контролюється "Укрзалізницею" та знаходиться поза реальною сферою впливу покупця. При цьому, вартість навантажувальних робіт умовами аукціону не визначена, тому продавець зможе встановити будь-яку ціну таких робіт. Крім цього, у документації все також відсутній перелік пунктів знаходження металобрухту, відзначають в об'єднанні.

Таким чином, за оцінками "Укрметалургпрому", непрогнозовані витрати на логістику від фактичного місцезнаходження брухту до пункту призначення, а також невідома вартість навантажувальних робіт в значно збільшать витрати покупця, в середньому на 1000 – 1500 грн за тонну.

"Тому важливо зазначити, що купівля сировини за непрозорими цінами для метпідприємств неприйнятна. Особливо коли на зовнішніх експортних ринках загострюється конкуренція і посилюється протекціонізм у ряді країн, а українським сталеварам доводиться буквально відвойовувати своє місце на глобальному ринку", - йдеться в заяві.

В "Укрметалургпромы" також здивовані підходом до ціноутворення: фіксація вартості на піврічний період суперечить загальноприйнятій практиці, оскільки коливання ціни на світовому ринку брухту відбуваються щодня.

"Аналогічним змінам піддається і ціна металобрухту в Україні. Такий підхід слід замінити на більш гнучкий, прив'язаний безпосередньо до ринку", - йдеться в повідомленні.