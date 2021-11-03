"Укрметалургпром" закликав Мінюст не реєструвати наказ про підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ

Як сказано у листі, близько місяця тому почав діяти наказ МІУ №418, який вже підвищив тарифи на перевезення вантажів 1-го класу з 1 січня, і встановив коефіцієнт до тарифів у розмірі 2,204. Своєю чергою, новий проект наказу передбачає ще одне підвищення тарифів, без належного обґрунтування відповідного регуляторного механізму принципам регуляторної політики.

"Формально розробник проекту наказу аналіз регуляторного впливу долучив. Проте документ містить настільки численні порушення вимог чинного законодавства, що можна вважати його повністю відсутнім. У ньому повністю відсутня інформація, передбачена статтею 8 закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - закон), а саме - про доцільність, адекватність, ефективність та збалансованість цього рішення", - підкреслюється у листі.

Так, в ОП "Укрметалургпром" наголошують: в аналізі регуляторного впливу не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин, не доведена відповідність форм та рівня державного регулювання, та відсутні альтернативи. Крім того, у проєкті відсутній економічний аналіз наслідків, до яких може призвести реалізація цього Наказу, та забезпечення балансу інтересів різних груп суб’єктів господарювання - наприклад, Укрзалізниці та інших груп, які отримують послуги "Укрзалізниці" з перевезення вантажів, громадян та держави.

Крім того, як наголошують в "Укрметалургпромі", новий наказ пропонується прийняти в той час, як попередній Наказ про підвищення тарифів ще навіть не почав діяти. А отже, поки незрозуміло, чи вдалося підвищенням тарифів вирішити ті проблеми, для яких він був створений, у тому числі - зменшити збитковість УЗ.

"Припускаючи, що розробник декларує в кожному випадку одну й ту ж саму проблему, він не доводить, що вона буде вирішена шляхом прийняття конкретного наказу. Така ситуація може призвести до негативної практики регулятора підвищувати тарифи на вантажні залізничні перевезення без належного обґрунтування та доведеної необхідності у будь-який час", - наголошується у листі.

Також у Аналізі регуляторного впливу розробники не подали необхідну інформацію - про собівартість вантажних перевезень, в тому числі на перевезення вантажів 1-го тарифного класу, та про рентабельність вантажних перевезень АТ "Укрзалізниця". А це означає, що ні в кого немає можливості провірити, наскільки адекватним є бажання УЗ в черговий раз підвищити тарифи.

"Аналітичні дані щодо підтвердження існування проблеми, а також ефект від підвищення тарифів, досліджені лише формально - адже не надані жодні підтверджувальні дані, що ці напрями для УЗ є збитковими", - вказується у листі.

Окремі зауваження є у промисловців до даних щодо порівняння динаміки індексу цін виробників промислової продукції та індексу тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, які представили у МІУ - адже, як виявилось, для цього порівняння у відомстві взяли різні періоди року.

"Індекси цін виробників промислової продукції та індекс тарифів на перевезення вантажів мають бути взяті відповідно у поточному періоді у порівнянні з базисним. Проте для індексу цін виробників промислової продукції базовим періодом визначено 2008 рік. А для розрахунку показників індексу тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом взятий лише IV квартал до IV кварталу 2008 року", - вказується у листі.

Крім того, у "Укрметалургпромі" вказують: проєкт збільшує фінансове навантаження на промисловість, яка й без того потерпає від економічної кризи у країні.

"Заплановане підвищення тарифів призведе до зростання тарифного навантаження на бізнес в цілому на 10,1 плюс 2,3 млрд грн відповідно щорічно. Витрати ж підприємств, наприклад, паливно-енергетичного комплексу потенційно зростуть на більш ніж 30%, або 2 млрд грн щорічно, що матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей", - наголошується у листі.

Відповідно до статті 25 закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо у ньому відсутній аналіз регуляторного впливу, нагадують в "Укрметалургпромі".

"Оскільки аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу містить численні суттєві недоліки, орган юстиції має всі підстави для відмови в державній реєстрації регуляторного акта. Тому закликаємо відмовити у проведенні державної реєстрації проєкту наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення зміни до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів", - резюмується у листі.