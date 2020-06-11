В "Укрлендфармінгу" Бахматюка заявили, що модернізують свої елеватори

Фото: Богдан Штогрин (ukranews.com)

В цьому році в агрохолдингу модернізували один з найбільших елеваторів Європи

Мережа елеваторів, що належить аграрному холдингу "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, завершила підготовку обладнання до нового сезону. В цьому році в агрохолдингу модернізували один з найбільших елеваторів Європи.

Про це розповів директор департаменту зернозберігання холдингу Богдан Штогрин в інтерв'ю "Українським новинам", передає РБК-Україна.

"У цьому році модернізовано один з найбільших елеваторів Європи - ТОВ "Елеватор Агро", загальною потужністю 446 тисяч тонн одночасного зберігання. На ньому встановили ще одну сушарку "Кімбрія". Важливо, що завдяки її установці ми збільшили оборотність елеватора, розширивши спектр культур: додали ріпак, який можна приймати в обсязі до 2 тисяч тонн у добу. Модернізували також камеру нагріву існуючої сушарки GSI-10000. Реалізація цих заходів дозволила збільшити прийом соняшнику з 2 до 5 тисяч тонн в добу", - розповів він.

Також, за його словами, першими у другій половині червня починають роботу елеватори південних і центральних регіонів країни. "Укрлендфармінг" має кілька таких, які розташовані саме в цих областях. Один з них - "Агро Сервіс".

"У цьому році ми реконструювали на елеваторі "Агро Сервіс", розташованому в Миколаївській області, автомобільні ваги, збільшивши довжину платформи до 18 м, що дозволяє нам приймати великогабаритні автомобілі", - додав Штогрин.

Нагадаємо, загальна потужність власної елеваторної мережі "Укрлендфармінг" - 2,66 млн тонн одночасного зберігання пшениці. Елеваторні потужності групи УЛФ покривають 98% власних потреб агрохолдингу в зберіганні сільськогосподарської продукції.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса і молока. Власником холдингу, який створює 27 000 робочих місць, є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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Автор: РБК-Україна