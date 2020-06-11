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В "Укрлендфарминге" Бахматюка заявили, что модернизируют свои элеваторы

Новости » АПК     11.06.2020 - 16:47
В "Укрлендфарминге" Бахматюка заявили, что модернизируют свои элеваторы
Фото: Богдан Штогрин (ukranews.com)

В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы

Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону. В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы.

Об этом рассказал директор департамента зернохранения холдинга Богдан Штогрин в интервью "Украинским новостям", передает РБК-Украина.

"В этом году нами модернизировано один из крупнейших элеваторов Европы - ООО "Элеватор Агро", общей мощностью 446 тысяч тонн одновременного хранения. На нем установили еще одну сушилку "Кимбрия". Важно, что благодаря ее установке мы увеличили оборачиваемость элеватора, расширив спектр культур: добавили рапс, который можно принимать в объеме до 2 тысяч тонн в сутки. Модернизировали также камеру нагрева существующей сушилки GSI-10000. Реализация данных мер позволила увеличить прием подсолнечника с 2 до 5 тысяч тонн в сутки", - рассказал он.

Также, по его словам, первыми во второй половине июня начинают работу элеваторы южных и центральных регионов страны. "Укрлендфарминг" имеет несколько таких, которые расположены именно в этих областях. Один из них - "Агро Сервис".

"В этом году мы реконструировали на элеваторе "Агро Сервис", расположенном в Николаевской области, автомобильные весы, увеличив длину платформы до 18 м, что позволяет нам теперь принимать крупногабаритные автомобили", - добавил Штогрин.

Напомним, общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" - 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. Элеваторные мощности группы УЛФ покрывают 98% собственных потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга, который создаёт 27 000 рабочих мест, является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфарминг
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