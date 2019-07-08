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"Укрлендфармінг" відзначений в топ-20 соціально відповідальних підприємств

Новини » АПК    08.07.2019 - 15:29
"Укрлендфармінг" відзначений в топ-20 соціально відповідальних підприємств
Ілюстративне фото (прес-служба)

Компанія увійшла у рейтинг завдяки підтримці місцевих громад та фінансування освітніх програм

Один з найбільших агрохолдингів Європи група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка відзначений як один з кращих соціально відповідальних підприємств України у рейтингу видання "Власть денег" завдяки системній підтримці місцевих громад та фінансування освітніх програм. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відзначають укладачі рейтингу, будучи власником одного з найбільших земельних банків країни, Група компаній "Укрлендфармінг" піклується про людей, які працюють на землі в селах України. Тому в минулому році (як і кожен рік до цього), за рахунок коштів "Укрлендфармінга" було реалізовано велику кількість проектів для поліпшення добробуту міст і сіл на території присутності підприємств компанії. У загальній складності це 560 населених пунктів по всій Україні.

"Господарюючи на землі, яка вимірюється сотнями тисяч гектарів, ми розвиваємо сільське господарство України. І чітко усвідомлюємо високу відповідальність за добробут громад на території присутності, - каже операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток. - Турбота про людей на територіях присутності - один з напрямів нашої корпоративної соціальної відповідальності. Також ми втілюємо проекти для дітей, з професійної орієнтації та підтримки навчальних закладів. Ми ремонтуємо спортзали, їдальні, харчоблоки, котельні, будуємо ігрові майданчики. І щороку вкладаємо в це мільйони гривень".

Для популяризації сільськогосподарських професій "Укрлендфармінг" реалізує проект "Світ аграрних професій". Він дає можливість не тільки вчорашнім випускникам технікумів, але і дорослим людям навчитися і пройти стажування на підприємствах холдингу за обраною спеціальністю.

"Світ аграрних професій" - це систематична профорієнтаційна робота з дітьми та дорослими, спрямована на формування іміджу агроіндустрії як престижною і цікавою для особистого і професійного розвитку. Проект вже дозволив значно збільшити кількість учнів у профільних навчальних закладах, більше сотні молодих людей прийшли в компанію на стажування і залишилися працювати.

Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків та одним з кращих роботодавців, який забезпечує робочими місцями тисячі жителів у 600 населених пунктах України. "Укрлендфармінг" був неодноразово відзначений у різних рейтингах як інноваційна компанія, яка експортує свою продукцію в 40 країн світу, і як один з найбільш привабливих роботодавців країни.

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Новини України УкрлендфармінгОлег Бахматюк
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