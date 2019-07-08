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"Укрлендфарминг" отмечен в топ-20 социально ответственных предприятий

Новости » АПК    08.07.2019 - 15:29
"Укрлендфарминг" отмечен в топ-20 социально ответственных предприятий
Иллюстративное фото (пресс-служба)

Компания вошла в рейтинг благодаря поддержке местных общин и финансированию образовательных программ

Один из крупнейших агрохолдингов Европы группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка отмечен как одно из лучших социально ответственных предприятий Украины в рейтинге издания "Власть денег" благодаря системной поддержке местных общин и финансированию образовательных программ. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечают составители рейтинга, будучи обладателем одного из самых крупных земельных банков страны, Группа компаний "Укрлендфарминг" заботится о людях, работающих на земле в селах Украины. Поэтому в прошлом году (как и каждый год до этого), за счет средств "Укрлендфарминга" было реализовано большое количество проектов для улучшения благосостояния городов и сел на территории присутствия предприятий компании. В общей сложности это 560 населенных пунктов по всей Украине.

"Хозяйничая на земле, которая измеряется сотнями тысяч гектаров, мы развиваем сельское хозяйство Украины. И четко осознаем высокую ответственность за благосостояние общин на территории присутствия, - говорит операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток. - Забота о людях на территориях присутствия - одно из направлений нашей корпоративной социальной ответственности. Также мы воплощаем проекты для детей, по профессиональной ориентации и поддержке учебных заведений. Мы ремонтируем спортзалы, столовые, пищеблоки, котельные, строим игровые площадки. И ежегодно инвестируем в это миллионы гривен".

Для популяризации сельскохозяйственных профессий "Укрлендфарминг" реализует проект "Мир аграрных профессий". Он дает возможность не только вчерашним выпускникам техникумов, но и взрослым людям обучиться и пройти стажировку на предприятиях холдинга по выбранной специальности. 

"Мир аграрных профессий" - это систематическая профориентационная работа с детьми и взрослыми, направленная на формирование имиджа агроиндустрии как престижной и интересной для личного и профессионального развития. Проект уже позволил значительно увеличить количество учащихся в профильных учебных заведениях, более сотни молодых людей пришли в компанию на стажировку и остались работать.

Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, который обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. "Укрлендфарминг" был неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания, которая экспортирует свою продукцию в 40 стран мира, и как один из наиболее привлекательных работодателей страны.

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Новости Украины УкрлендфармингОлег Бахматюк
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