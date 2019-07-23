"Укрлендфармінг" Баматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості

Фото: Володимир Фантух (Latifundist.com)

Компанія зберегла площі посівів сої на рівні минулого року

"Укрлендфармінг" у поточному році зберіг площі посівів сої на рівні минулого року. Про це заявляє Володимир Фантух, керівник департаменту з розвитку та інновацій агробізнесу компанії, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

При цьому в холдингу не вирощують генетично модифіковані культури, незважаючи на те, що соя при нинішніх цінах досить затратна для виробника.

За словами Фантуха, в "Укрлендфармінгу" в 2019 р. під сою відведено 40 тис. га, - стільки ж, скільки і в минулому році.

"Ця культура високозатратна. Звичайно, якщо ви не вирощуєте ГМ-сою. У холдингу ми не виробляємо трансгенну сою. У нинішньому сезоні відбулося збільшення витрат по сої на ЗЗР (+15%) та насіння (+25%). Адже насіння сої, на відміну від кукурудзи і пшениці, в холдингу купують. Загалом, принцип "Укрлендфармінга" — йти не за врожаєм, а за маржинальністю", — розповів керівник департаменту з розвитку та інновацій агробізнесу компанії.

Експерт зазначив, що в "Укрлендфармінгу" в основному вирощують сою в західних регіонах України, залишивши структуру посівів на рівні минулого року. У компанії говорять, що ціна на цю культуру залишає бажати кращого.

"Для того, щоб отримувати маржинальність по сої, ціна повинна бути не менше 400 дол./т. У минулому році по Прикарпатському регіону прибутковість сої склала у нас 500-550долл./га. Врожайність отримали 3-3,3 т/га", — зазначив Фантух.

Він також підкреслив, що вся вирощена в "Укрлендфармінгу" продукція в основному відправляється на експорт. Тому аграрії компанії вирощують культури, які мають високу біологічну зрілість і експортну якість.

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка — один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. На підприємствах "Укрлендфармінга" у більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України працює близько 27 тис. людей.