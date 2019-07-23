"Укрлендфарминг" Баматюка сохранил площади под посевы сои экспортного качества

Фото: Владимир Фантух (Latifundist.com)

Компания сохранила площади посевов сои на уровне прошлого года

"Укрлендфарминг" в текущем году сохранил площади посевов сои на уровне прошлого года. Об этом заявляет Владимир Фантух, руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

При этом в холдинге не выращивают генномодифицированные культуры, несмотря на то, что соя при нынешних ценах довольно затратна для производителя.

По словам Фантуха, в "Укрлендфарминге" в 2019 г. под сою отведено 40 тыс. га, - столько же, сколько и в прошлом году.

"Эта культура высокозатратна. Конечно, если вы не выращиваете ГМ-сою. В холдинге мы не производим трансгенную сою. В нынешнем сезоне произошло увеличение затрат по сое на СЗР (+15%) и семена (+25%). Ведь семена сои, в отличие от кукурузы и пшеницы, в холдинге покупают. В целом, принцип "Укрлендфарминга" — идти не за урожаем, а за маржинальностью", — рассказал руководитель департамента по развитию и инновациям агробизнеса компании.

Эксперт указал, что в "Укрлендфарминге" в основном выращивают сою в западных регионах Украины, оставив структуру посевов на уровне прошлого года. В компании говорят, что цена на эту культуру оставляет желать лучшего.

"Для того, чтобы получать маржинальность по сое, цена должна быть не меньше 400 долл./т. В прошлом году по Прикарпатскому региону доходность сои составила у нас 500-550долл./га. Урожайность получили 3-3,3 т/га", — отметил Фантух.

Он также подчеркнул, что вся выращенная в "Укрлендфарминге" продукция в основном отправляется на экспорт. Поэтому аграрии компании выращивают культуры, которые имеют высокую биологическую зрелость и экспортное качество.

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка — один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. На предприятиях "Укрлендфарминга" в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины работает около 27 тыс. человек.