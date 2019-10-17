У Ukrlandfarming розповіли, як інноваційні системи контролю економлять мільйони

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У Бахматюка розповіли про масштабні інноваційні проекти

Керівник департаменту впровадження інновацій групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка Володимир Бабій розповів, як інноваційні системи контролю економлять мільйони. Про це повідомляє РБК-Україна.

Перший з масштабних інноваційних проектів в компанії почали реалізовувати в 2013 р. Це був збір і аналіз інформації з сільськогосподарської техніки. Щорічно технологія відточувалася, удосконалювалася.

У підсумку отримали унікальну систему телеметрії, яка збирає дані з усієї техніки компанії — тракторів, комбайнів, автомобілів, причіпного обладнання і будує унікальний документообіг. Система здійснює контроль і над товарно-матеріальними цінностями, ПММ, мінеральними добривами, ЗЗР.

"Завдяки цій системі ми розуміємо, де наша техніка, на яких полях в кожен конкретний момент, скільки гектарів вона зробила за сьогодні, за місяць, за сезон. Маючи списання запчастин в програмі 1С, ми можемо зробити висновки про ефективність використання тих чи інших машин. Це дозволяє нам запобігати будь-які зловживання або крадіжки, і приймати рішення про більш раціональне використання ресурсів", — пояснює Бабій.

Другим проектом, який запустили в 2015 р. і щороку покращують, стала унікальна розробка групи компаній "Укрлендфармінг" — система контролю вивезення врожаю, тобто за рухом зерна з ланів на елеватори.

"З тих пір, як ми розробили цю систему, кількість крадіжок і зловживань впала в рази. Якщо подібні інциденти ще трапляються, ми легко можемо відстежити і відшкодувати завдані збитки компанії в повному обсязі. Фінансові вкладення в цю розробку виправдали себе вже за перший рік її використання. Тепер вона допомагає нам економити і будувати чітку аналітику", — пояснив фахівець.

Департамент отримує повну картину кожної культури по кожному регіону — з урожайністю, технологією, часом посіву і збирання, даними по агрегатах, внесених ЗЗР та міндобривах.

"Якщо у когось з чотирьох є сумніви щодо рентабельності нової ідеї, ми запускаємо локальний пілот: на 2-3 підприємствах, на 3-4 одиницях техніки. Рік ми аналізуємо і дивимося, що з цього вийшло. Якщо бачимо, що інновація варта уваги, масштабуємо її на всю техніку або на всі поля", — розповідає Бабій.

Так, найближчим часом збираються тестувати нову ідею: обладнати розкидачі добрив відеокамерами.

"Ідея в тому, щоб фіксувати момент завантаження мінеральних добрив, моменти зупинок при розкиданні в полі, і таким чином виключити будь-які можливості крадіжок або нецільового використання мінеральних добрив", — поділився планами фахівець.

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розміром земельного банку. Підприємства групи компаній працюють у 600 населених пунктах в 22 регіонах України.

Група компаній займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.