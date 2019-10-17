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В Ukrlandfarming рассказали, как как инновационные системы контроля экономят миллионы

Новости » АПК    17.10.2019 - 13:09
В Ukrlandfarming рассказали, как как инновационные системы контроля экономят миллионы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

У Бахматюка рассказали о масштабных инновационных проектах

Руководитель департамента внедрения инноваций группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка Владимир Бабий рассказал, как инновационные системы контроля экономят миллионы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый из масштабных инновационных проектов в компании начали реализовывать в 2013 г. Это был сбор и анализ информации с сельскохозяйственной техники. Ежегодно технология оттачивалась, совершенствовалась.

В итоге получили уникальную систему телеметрии, которая собирает данные со всей техники компании — тракторов, комбайнов, автомобилей, прицепного оборудования и строит уникальный документооборот. Система осуществляет контроль и над товарно-материальными ценностями — ГСМ, минеральными удобрениями, СЗР.

"Благодаря этой системе мы понимаем, где наша техника, на каких полях в каждый конкретный момент, сколько гектаров она сделала за сегодня, за месяц, за сезон. Имея списание запчастей в программе 1С, мы можем сделать выводы об эффективности использования тех или иных машин. Это позволяет нам предотвращать любые злоупотребления или кражи, и принимать решения о более рациональном использовании ресурсов", — объясняет Бабий.

Вторым проектом, который запустили в 2015 г. и ежегодно улучшают, стала уникальная разработка группы компаний "Укрлендфарминг" — система контроля вывоза урожая, то есть за движением зерна с полей на элеваторы.

"С тех пор, как мы разработали эту систему, количество краж и злоупотреблений упало в разы. Если подобные инциденты еще случаются, мы легко можем их отследить и возместить нанесенные компании убытки в полном объеме. Финансовые вложения в эту разработку оправдали себя уже за первый год ее использования. Теперь она помогает нам экономить и строить четкую аналитику", — объяснил специалист.

Департамент получает полную картину каждой культуры по каждому региону — с урожайностью, технологией, временем посева и уборки, данными по агрегатам, внесенным СЗР и минудобрениям.

"Если у кого-то из четверых есть сомнения относительно рентабельности новой идеи, мы запускаем локальный пилот: на 2-3 предприятиях, на 3-4 единицах техники. Год мы анализируем и смотрим, что из этого вышло. Если видим, что инновация стоит внимания, масштабируем ее на всю технику или на все поля", — рассказывает Бабий.

Так, в ближайшее время собираются тестировать новую идею: оборудовать разбрасыватели удобрений видеокамерами.

"Идея в том, чтобы фиксировать момент загрузки минеральных удобрений, моменты остановок при разбрасывании в поле, и таким образом исключить любые возможности краж или нецелевого использования минеральных удобрений", — поделился планами специалист.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.

Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

УЛФ Бахматюка загрузил на элеваторы более 1,2 млн тонн зерновых нового урожая Группа компаний "Укрлендфарминг" закончила посев озимой пшеницы
Новости Украины УкрлендфармингОлег Бахматюк
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