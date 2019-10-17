В Ukrlandfarming рассказали, как как инновационные системы контроля экономят миллионы

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У Бахматюка рассказали о масштабных инновационных проектах

Руководитель департамента внедрения инноваций группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка Владимир Бабий рассказал, как инновационные системы контроля экономят миллионы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый из масштабных инновационных проектов в компании начали реализовывать в 2013 г. Это был сбор и анализ информации с сельскохозяйственной техники. Ежегодно технология оттачивалась, совершенствовалась.

В итоге получили уникальную систему телеметрии, которая собирает данные со всей техники компании — тракторов, комбайнов, автомобилей, прицепного оборудования и строит уникальный документооборот. Система осуществляет контроль и над товарно-материальными ценностями — ГСМ, минеральными удобрениями, СЗР.

"Благодаря этой системе мы понимаем, где наша техника, на каких полях в каждый конкретный момент, сколько гектаров она сделала за сегодня, за месяц, за сезон. Имея списание запчастей в программе 1С, мы можем сделать выводы об эффективности использования тех или иных машин. Это позволяет нам предотвращать любые злоупотребления или кражи, и принимать решения о более рациональном использовании ресурсов", — объясняет Бабий.

Вторым проектом, который запустили в 2015 г. и ежегодно улучшают, стала уникальная разработка группы компаний "Укрлендфарминг" — система контроля вывоза урожая, то есть за движением зерна с полей на элеваторы.

"С тех пор, как мы разработали эту систему, количество краж и злоупотреблений упало в разы. Если подобные инциденты еще случаются, мы легко можем их отследить и возместить нанесенные компании убытки в полном объеме. Финансовые вложения в эту разработку оправдали себя уже за первый год ее использования. Теперь она помогает нам экономить и строить четкую аналитику", — объяснил специалист.

Департамент получает полную картину каждой культуры по каждому региону — с урожайностью, технологией, временем посева и уборки, данными по агрегатам, внесенным СЗР и минудобрениям.

"Если у кого-то из четверых есть сомнения относительно рентабельности новой идеи, мы запускаем локальный пилот: на 2-3 предприятиях, на 3-4 единицах техники. Год мы анализируем и смотрим, что из этого вышло. Если видим, что инновация стоит внимания, масштабируем ее на всю технику или на все поля", — рассказывает Бабий.

Так, в ближайшее время собираются тестировать новую идею: оборудовать разбрасыватели удобрений видеокамерами.

"Идея в том, чтобы фиксировать момент загрузки минеральных удобрений, моменты остановок при разбрасывании в поле, и таким образом исключить любые возможности краж или нецелевого использования минеральных удобрений", — поделился планами специалист.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.

Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.