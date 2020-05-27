"Укркінохроніка" звинуватила Ткаченка в спробі рейдерського захоплення

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Підприємство звернулося до президента Володимиру Зеленському з проханням захистити

Трудовий колектив державного підприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (ДП "Укркінохроніка") звернувся до президента Володимиру Зеленському з проханням захистити від спроб голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства.

Про це йдеться у відповідному зверненні колективу, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Своєю чергою, колектив ДП "Укркінохроніка" підтримали ряд громадських організацій. Зокрема, окремий лист-звернення до президента підписали керівники громадських організацій "Асоціація фотохудожників України", "Київ Мистецький", "Історичний Київ", "Стародавній Київ".

"Днями у нас відбулося виїзне засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики під головуванням народного депутата Олександра Ткаченко, який намагається організувати рейдерське захоплення нашого підприємства. Ці дії Ткаченко пов'язані з його приватними інтересами у сфері кіновиробництва. Ткаченко є фактичним власником ЗАТ "Одеська кіностудія", яка під його керівництвом не знімає взагалі, ні за державні гроші, ні за гроші власника", - заявила директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова.

Нагадаємо, раніше представники профільного комітету ВР і Міністерства культури та інформаційної політики звинуватили керівництво ДП "Укркінохроніка" в доведенні підприємства до банкрутства та неналежним зберіганням архіву.

Водночас, в "Укркінохроніці" заявили, що ця інформація є достовірною. Також у ДП "Укркінохроніка" повідомили, що попри відсутність підтримки протягом останніх трьох років керівництво підприємства доклало всіх зусиль для відновлення повноцінної роботи підприємства. У тому числі були погашені всі борги за виконавчим виробництвом.

Державне підприємство "Укркінохроніка" - студія хронікально-документальних фільмів, створена в 1931 році в Харкові на базі Товариства друзів радянського кіно, з 1939 року перебуває у Києві. Випускала документальні фільми та кіножурнали "Радянська Україна", "Молодь України", "Піонерія", "Україна спортивна", "Україна сьогодні", під час Другої світової війни діяли фронтові кіногрупи.

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Автор: Олександра Діденко