Укрытия и бомбоубежища Киева: как найти и что делать, если закрыто

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины вопросы о бомбоубежищах стали все более актуальными. Только за май россияне атаковали столицу 19 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту укрытий.
Жители столицы могут найти укрытие в Киеве даже при отсутствии интернета. В городском приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта бомбоубежищ.
Для того, чтобы пользоваться картой без интернета, киевлянам достаточно один раз зайти в приложение, когда есть сеть. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме.
Кроме того, жители столицы теперь могут сообщить о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в бомбоубежище - выберите его на карте и нажмите в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".
На днях руководитель департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил, что все киевские укрытия будут открыты на постоянной основе.
По словам Ткачука, данное решение связано с тем, что Россия начала наносить по городу удары баллистическими ракетами, которые долетают до столицы очень быстро, и времени на то, чтобы открывать укрытие просто не хватит.
По его словам, в случае, если укрытие все же будет закрыто, нужно звонить по телефону 101 или в колл-центр 1551.
"Спасатели приедут и срежут этот замок. Даже если это частная собственность", - заявил чиновник.
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