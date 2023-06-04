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Укрытия и бомбоубежища Киева: как найти и что делать, если закрыто

Фото: подземное укрытие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины вопросы о бомбоубежищах стали все более актуальными. Только за май россияне атаковали столицу 19 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту укрытий.

Как найти укрытие, если отсутствует интернет

Жители столицы могут найти укрытие в Киеве даже при отсутствии интернета. В городском приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта бомбоубежищ.

Для того, чтобы пользоваться картой без интернета, киевлянам достаточно один раз зайти в приложение, когда есть сеть. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме.

Кроме того, жители столицы теперь могут сообщить о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в бомбоубежище - выберите его на карте и нажмите в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".

Что делать, если укрытие закрыто

На днях руководитель департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил, что все киевские укрытия будут открыты на постоянной основе.

По словам Ткачука, данное решение связано с тем, что Россия начала наносить по городу удары баллистическими ракетами, которые долетают до столицы очень быстро, и времени на то, чтобы открывать укрытие просто не хватит.

По его словам, в случае, если укрытие все же будет закрыто, нужно звонить по телефону 101 или в колл-центр 1551.

"Спасатели приедут и срежут этот замок. Даже если это частная собственность", - заявил чиновник.

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