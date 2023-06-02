Киевляне могут посмотреть карту укрытий без интернета: как это сделать

Жители Киева теперь могут найти укрытие в Киеве даже без интернета. В городском приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта бомбоубежищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Чтобы пользоваться картой без интернета, киевлянам достаточно один раз зайти в приложение, когда есть сеть. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.

Кроме того, жители столицы теперь могут сообщить о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в бомбоубежище - выберите его на карте и нажмите в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие".

Власти столицы обещают, что ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию.

Также в автономном режиме в приложении можно просмотреть раздел "Частые вопросы". Там можно узнать информацию о работе приложения и жизни города, графике работы транспорта, открытых мостах.

Скандал с укрытиями в Киеве

Напомним, во время атаки в ночь на 1 июня в Киеве обнаружили закрытое укрытие. В частности, в Деснянском районе из-за падения обломков ракет погибли две женщины и ребенок, которые бежали к укрытию, но оно оказалось закрытым.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, а троих чиновников и охранника задержали. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и приказал за 10 дней проверить все укрытия по Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице будет круглосуточный доступ к укрытиям. К ним можно будет попасть не только во время воздушной тревоги, но и в любое время суток.

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