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Укрытия должны быть доступны круглосуточно. Это обязанность местных властей, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Укрытия в Украине должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность это обязанность местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Прежде всего мои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесли российские удары. Мы делаем максимум, чтобы защитить людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не было такой международной встречи или таких международных переговоров, на которых бы не поднимался вопрос ПВО для Украины.

"Но защита людей - это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто", - подчеркнул президент.

По его словам, обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно - это обязанность представителей местных властей.

"Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей - привлекать к ответственности", - подытожил глава государства.

Трагедия у укрытия в Киеве

В четверг, 1 июня, ночью российские оккупанты атаковали Киев ракетами из ОТРК "Искандер". Силы ПВО сбили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе.

В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились вблизи укрытия, потому что поликлиника была закрыта.

Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело. А мэр города Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

Позже стало известно, что правоохранители задержали трех чиновников и охранника из-за закрытого укрытия в столице. Им готовятся сообщить о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Кроме того, в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе. А киевские укрытия будут открыты на постоянной основе даже несмотря на то, что там могут действовать вандалы и бездомные.

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