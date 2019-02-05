В Укрінфрапроекті розповіли про реконструкцію двох аеропортів

Вартість реконструкції аеропорту "Вінниця" складе 2,2 млрд гривень

Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Николай Божко рассказал о реконструкции аэропорта "Винница" и модернизации аэропорта "Одесса". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, стоимость реконструкции составит 2,2 млрд гривен.

"В рамках выполнения программы госагентством привлечены средства и начата модернизация аэропорта "Одесса". Благодаря ремонту мы получим обновленные элементы комплекса. Проект был максимально оптимизирован. Высокий уровень автоматизации аэродромных комплексов очень важен в Одессе. По тем планам, которые есть, Одесса в неделю будет иметь возможность отправлять больше груза. В рамках по программе модернизации", - рассказал он.

Также он отметил, что реконструкция Винницкого международного аэропорта также актуальна.

Напомним, новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Борисполь" планируют построить до 2022 года. Новая полоса будет размещена возле терминала F и заменит полосу, которая была построена еще во времена СССР. В то же время последняя будет служить технологической площадкой и сможет принимать самолеты в случае аварийной посадки.

Ранее РБК-Украина писало, что в реконструкцию украинских аэропортов, по оптимистическому сценарию, могут вложить до 1 млрд евро. Власти намерены получить эти средства за счет грантов от ЕС или кредитов от международных финансовых организаций и национальных фондов стран-партнеров.