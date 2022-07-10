В Укргідрометцентрі розповіли, якої зими очікувати в Україні
Українцям більше не варто очікувати холодних зим. Середня температура січня та лютого, за останні 25 років, зросла на декілька градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Українського метеорологічного центру Миколи Кульбіди в інтерв'ю для "КП в Україні".
Як відзначив Кульбіда, ймовірність холодної зими доволі мізерна, оскільки щороку температурний режим в цю пору року, є вищим за норму.
Виключати морозні періоди все ж не варто. Однак, вони будуть короткими й на загальному періоді сезону не позначаться.
"За останні 25 років середня температура січня й лютого в Україні зросла на 2 - 2,5 градуси. А це означає, що зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні", - додав директор Укргідрометцентру.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують найближчими двома днями сильні грози, зливи, шквальний вітер і місцями можливий град в частині областей.