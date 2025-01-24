Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц зимы

Таким образом, в феврале будет теплее, чем в январе, в котором Укргидрометцентр ожидал 0-3 градусов мороза, и в декабре (от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла).

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы.

Климатическая характеристика февраля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 24-39 градусов мороза, на юге Одесской области и в Крыму 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20 градусов тепла, в Крыму, южных, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 9-11 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-67 мм, в Карпатах 74-108 мм.