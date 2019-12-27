Укргідрометцентр дав прогноз погоди до Нового року

У новорічну ніч температура в Києві очікується близько нуля, а сніг може розтанути. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила Голеня, сніг розпочався в Києві у п'ятницю, 27 грудня, але поки що він не утримується і тане через плюсову температуру. Така ж погода очікується і в суботу.

"А ось в ніч на 29-те, на неділю, сніг уже не буде танути, оскільки температура перейде нижче нуля, до 2-3 морозу. І тому якийсь сніговий покрів може утворитися, 2-3 сантиметри", - сказала вона.

Потім сніг припиниться, а температурний фон залишиться мінусовими - до 2 градусів. "Протримається мороз і понеділок, 30 грудня, коли температура вночі може впасти до -5 градусів, вдень до -1-3 градусів", - сказала вона.

Але у вівторок, 31 грудня, знову очікується підвищення температури, відлига до 2-3 градусів тепла. Така ж температура очікується і 1 січня. "Хоча 1 січня може бути мокрий сніг вранці і вдень", - сказала синоптик.

За її словами, у новорічну ніч в Києві очікується температура близько нуля, можливо, навіть 1-2 градусів тепла. Але сніг до того часу вже повинен розтанути. "Якщо температурний фон 31 грудня перейде на плюс, те, що випаде завтра - післязавтра, вже розтане", - додала синоптик.

Як зазначила Голеня, до середини січня в Україні, скоріше за все, встановиться морозна погода. "Там буде зовсім інший температурний фон", - додала вона.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві в грудні 2019 року було встановлено 9 температурних рекордів.

Відзначимо, наприкінці грудня 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.