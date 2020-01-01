Укргідрометцентр дав прогноз на січень

У січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 21-60 мм, в горах Криму до 124 мм, у західних областях дещо менше, на решті території в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, середня місячна температура повітря січня в Україні складає 1-6 градусів морозу, в Карпатах, на сході та північному сході країни місцями 7-8 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-37 градусів морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39 градусів морозу, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-42 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів морозу. Абсолютний максимум - 7-14 градусів тепла, на Прикарпатті, у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях до 15-18 градусів, в Криму до 21 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру середня місячна кількість опадів складає 27-56 мм, в гірських районах та на Закарпатті 57-155 мм. Найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається в третій декаді січня і становить в середньому 8-15 см, на північному сході країни до 27 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.

"У січні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь", - зазначають синоптики.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві в грудні 2019 року було встановлено 9 температурних рекордів.