Укргідрометцентр дав прогноз на грудень

Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

У грудні можливі як сильні морози, так і тепла погода

Середня місячна температура грудня 2019 року в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-72 мм, на Закарпатті 82-108 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 21-37 градусів морозу, у південних областях 17-28 градусів морозу; абсолютний максимум - 10-18 градусів тепла, у південній частині країни та на Прикарпатті місцями 19-20 градусів тепла, в Криму до 25 градусів тепла.

За даними синоптиків, у грудні на більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не кожного року.

"У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг - тумани та ожеледь", - йдеться в повідомленні

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

Нагадаємо, листопаді 2019 року в Києві було встановлено декілька температурних рекордів.