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Кліматологи розповіли про особливості квітня в Києві

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 11:30
Кліматологи розповіли про особливості квітня в Києві
Фото: Андріївський узвіз в Києві (РБК-Україна)

У квітні вісім днів було з заморозками на поверхні ґрунту

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 0,6 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначають кліматологи, особливістю цьогорічного квітня стало те, що перша і третя декади виявились на 3,0 градусів теплішими, а друга декада - на 0,4 градусів холоднішою за норму.

"Контрастність квітня підкреслює те, що 8 днів було з заморозками на поверхні ґрунту, а 7 днів вже були з літньою температурою вище 15,0 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.

Найтепліше у Києві було 26 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 23,2 градусів тепла, а найхолодніше - 5 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 0,4 градусів тепла.

Опадів у столиці випало близько норми, однак це завдяки 29 квітня, коли за добу випало 23 мм.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.

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