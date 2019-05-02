Кліматологи розповіли про особливості квітня в Києві

У квітні вісім днів було з заморозками на поверхні ґрунту
Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 0,6 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Як зазначають кліматологи, особливістю цьогорічного квітня стало те, що перша і третя декади виявились на 3,0 градусів теплішими, а друга декада - на 0,4 градусів холоднішою за норму.
"Контрастність квітня підкреслює те, що 8 днів було з заморозками на поверхні ґрунту, а 7 днів вже були з літньою температурою вище 15,0 градусів тепла", - йдеться в повідомленні.
Найтепліше у Києві було 26 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 23,2 градусів тепла, а найхолодніше - 5 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 0,4 градусів тепла.
Опадів у столиці випало близько норми, однак це завдяки 29 квітня, коли за добу випало 23 мм.
Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.
Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.