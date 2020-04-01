Укргідрометцентр дав прогноз на квітень

У квітні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 10-12 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 24-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, для квітня характерне швидке наростання тепла. Середня місячна температура повітря складає 7-11 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 6-16 градусів морозу, на північному сході країни та в Карпатах до 17-22 градусів морозу, на крайньому півдні країни 3-5 градусів морозу; абсолютний максимум - 26-33 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 22-62 мм, в більшості районів Закарпаття та в Карпатах 102-117 мм.

У гірських районах сніговий покрив спостерігається впродовж місяця, на решті території України можливе короткочасне утворення снігового покриву.

"По всій території країни спостерігаються грози; заморозки ймовірні у повітрі та на поверхні ґрунту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.