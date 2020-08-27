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УкрФА вимагає відкликати законопроект про екологічний контроль

Київ, Четвер 27 серпня 2020 15:44
УкрФА вимагає відкликати законопроект про екологічний контроль
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Асоціації виробників феросплавів вбачає в законопроекті ризику тиску на підприємців

Законопроект про екологічний контроль (№3091) необхідно відкликати, він створює значні корупційні ризики та загрожує тиском на підприємців.

Про це йдеться у зверненні Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції до голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування.

"Принциповим зауваженням до законопроекту "Про державний екологічний контроль" (№3091) є виведення екологічного контролю з-під дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що створює передумови для здійснення додаткового тиску контролюючими органами на суб’єктів господарювання без можливості захисту. Це створює значні корупційні ризики", - наголошується у зверненні.

Окрім того, автори звернення зазначають, що законопроектом державній екоінспекції надаються контрольні функції в непрофільних для неї напрямках, зокрема, в транспортній сфері, у сфері державного геоконтролю, що створює ризик непрофесійного здійснення своїх повноважень контролюючим органом.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що законопроекти про екологічний контроль, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

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