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"Укрэнерго" уменьшило продолжительность отключений света на сегодня

Фото: Отключения света 26 июля будут меньшими из-за избытка в Польше (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отключения света сегодня, 26 июля, будет применяться до конца дня. Однако продолжительность отключений будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"До 15:00 и в промежутках 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00 будет применяться одна очередь отключений. 3 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 будут задействованы две очереди отключений", - говорится в сообщении.

"Причина уменьшения объема ограничений сейчас - экстренные поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши", - говорится в сообщении.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 26 июля в Украине с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, с 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди.

Две очереди означают, что около трети потребителей не будет света.

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