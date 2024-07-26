"Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света на сегодня

Отключения света сегодня планируется до конца суток. Максимальными они будут с 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Сегодня, 26 июля, меры ограничения применяются с семи часов утра и продлятся до конца суток. С 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди", - говорится в сообщении.

Две очереди означают, что приблизительно у трети потребителей не будет света.

Последствия атаки РФ на энергообъекты

По данным пресс-службы, ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования обесточивалось более 68 тысяч потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей. Утром без света оставались около 30 тысяч потребителей в Житомирской и Киевской областях.

"Продолжается процесс возобновления энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Улучшение ситуации со светом

Напомним, ситуация со светом значительно улучшилась после того, как 24 июля, досрочно, ранее на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Кроме того, понижение температуры воздуха существенно сократило потребление электроэнергии. Солнечная погода способствует увеличению генерации на солнечных станциях.

Эксперты прогнозируют, что отключения света в ближайшее время будут, но минимальны. "Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, в выходные все будут со светом", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, потребляющих определенное количество мегаватт. Условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.