ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света на сегодня

Украина, Пятница 26 июля 2024 11:12
UA EN RU
"Укрэнерго" назвало время максимальных отключений света на сегодня Фото: Отключения света 26 июля могут быть максимальными днем и вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света сегодня планируется до конца суток. Максимальными они будут с 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 26 июля, меры ограничения применяются с семи часов утра и продлятся до конца суток. С 7:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00 и с 23:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 13:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00 – две очереди", - говорится в сообщении.

Две очереди означают, что приблизительно у трети потребителей не будет света.

&quot;Укрэнерго&quot; назвало время максимальных отключений света на сегодня

Последствия атаки РФ на энергообъекты

По данным пресс-службы, ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Из-за повреждения оборудования обесточивалось более 68 тысяч потребителей в отдельных районах Житомирской и Киевской областей. Утром без света оставались около 30 тысяч потребителей в Житомирской и Киевской областях.

"Продолжается процесс возобновления энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Улучшение ситуации со светом

Напомним, ситуация со светом значительно улучшилась после того, как 24 июля, досрочно, ранее на 10 дней запланированного графика, вывели из ремонта один из атомных блоков. Кроме того, понижение температуры воздуха существенно сократило потребление электроэнергии. Солнечная погода способствует увеличению генерации на солнечных станциях.

Эксперты прогнозируют, что отключения света в ближайшее время будут, но минимальны. "Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, в выходные все будут со светом", - рассказал РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, потребляющих определенное количество мегаватт. Условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ
В Нежине количество раненых выросло до 15 человек после атаки РФ
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им