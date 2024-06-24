В Киеве и 11 областях ужесточили графики, один из регионов с аварийными отключениями

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 24 июня меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток, однако с 19:00 объем ограничений будет больше.

Ка заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекаута по стране.